APPLE iPhone 8 (4.7", 64 GB, 12 MP, Space Grau)

Produktbeschreibung

Ein ganz neues Design aus Glas. Die beliebteste Kamera der Welt, jetzt noch besser. Der intelligenteste und leistungs­stärkste Chip, den es je in einem Smartphone gab. Kabelloses Laden – ganz einfach. Und Augmented Reality, so beeindruckend wie noch nie. iPhone 8. Eine neue iPhone Generation. - Das iPhone 8 ist mikroskopisch genau gefertigt, um vor Spritzwasser und Staub geschützt zu sein. - Die True Tone Technologie nutzt einen fortschrittlichen Vierkanal-Umgebungslicht­sensor, um den Weissabgleich des Displays subtil an die Farbtemperatur des Lichts in deiner Umgebung anzupassen. Bilder auf dem Display wirken damit so natürlich wie auf Papier, und deine Augen werden geschont. - Das Weitwinkelobjektiv im iPhone 8 ist das gleiche wie im iPhone 8 Plus – mit einer ƒ/1.8 Blende aus sechs Elementen, optischer Bild­stabilisierung und einem grösseren und schnelleren 12 Megapixel Sensor - Mit sechs Kernen und 4,3 Milliarden Transistoren hat der A11 Bionic vier Effizienzkerne, die bis zu 70 % schneller sind als der A10 Fusion Chip, und zwei Performance­kerne, die bis zu 25 % schneller sind. Und wenn du besonders viel Leistung brauchst, kann die CPU alle sechs Kerne auf einmal einsetzen. - Mit dem A11 Bionic Chip werden AR Spiele und Apps noch flüssiger und realistischer. - Wir wollten es den Menschen einfach machen, überall kabellos zu laden. Deshalb funktioniert das iPhone 8 mit kabellosen Qi Ladegeräten, die es in vielen Hotels, Cafés, Flughäfen und Autos gibt. Belkin und Mophie haben ausserdem zwei neue kabellose Ladegeräte für das iPhone 8 entwickelt. iOS 11 ist das fortschrittlichste, intuitivste und sicherste mobile Betriebssystem der Welt. Es wurde entwickelt, damit du das Beste aus deinem iPhone herausholen kannst.